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Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 74%

Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 74% Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПГХ) приблизились к 74%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда они были заполнены более чем на 77%.
Энергетика
19 июня 2024 г. 11:34
Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 74%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПГХ) приблизились к 74%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда они были заполнены более чем на 77%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, газ на бирже в Европе торгуется по цене около 380 долларов за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 19 июня", - сообщил представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку такого объема.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

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