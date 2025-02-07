Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 51%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 51%, а поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в трубопроводы в феврале выросли до рекордного уровня.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 51%, а поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в трубопроводы в феврале выросли до рекордного уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Тем не менее, объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ около 52,5 млрд куб. м, что уже значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду - чуть более 41 млрд куб. м.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 5 февраля, согласно данным GIE, составил 768 млн куб. м. Закачка снизилась до 19 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (вторые в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений - 56,2 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 50,63% (на 7,99 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019-2020 годов и 2022-2023 годов.