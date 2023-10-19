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Запасы газа в ПГХ ЕС впервые превысили 98%

Запасы газа в ПГХ ЕС впервые превысили 98% Общие запасы газа в ЕС впервые в истории наблюдений превысили 98%, но темпы закачки резко упали на фоне похолодания. При этом поступления СПГ в регион в октябре остаются минимальными за почти два года.
Энергетика
19 октября 2023 г. 11:13
Запасы газа в ПГХ ЕС впервые превысили 98%

Общие запасы газа в ЕС впервые в истории наблюдений превысили 98%, но темпы закачки резко упали на фоне похолодания. При этом поступления СПГ в регион в октябре остаются минимальными за почти два года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Газ на бирже в Европе торгуется около 540 долларов за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 19 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

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Версия на английском языке European UGS 98% full for first time

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