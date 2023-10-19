Запасы газа в ПГХ ЕС впервые превысили 98%

Общие запасы газа в ЕС впервые в истории наблюдений превысили 98%, но темпы закачки резко упали на фоне похолодания. При этом поступления СПГ в регион в октябре остаются минимальными за почти два года.

Общие запасы газа в ЕС впервые в истории наблюдений превысили 98%, но темпы закачки резко упали на фоне похолодания. При этом поступления СПГ в регион в октябре остаются минимальными за почти два года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Газ на бирже в Европе торгуется около 540 долларов за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 19 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".