Запасы газа в ПГХ ЕС вновь поднялись выше 90 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) Евросоюза вновь превысили 90 млрд кубометров на фоне рекордной закачки. Она продолжает более чем в 2 раза превышать отбор из ПГХ, который находится на историческом минимуме для конца декабря.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) Евросоюза вновь превысили 90 млрд кубометров на фоне рекордной закачки. Она продолжает более чем в 2 раза превышать отбор из ПГХ, который находится на историческом минимуме для конца декабря.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Температуры выше климатической нормы привели к заметному снижению потребления газа в Европе и стремительному падению цены, а текущая неделя прогнозируется не менее теплой.

Отбор газа из ПГХ стран ЕС 26 декабря, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил лишь 107,5 млн кубометров (минимальный показатель для этого дня за все время наблюдения GIE с 2011 года), в то время как закачка в них - 220,5 млн кубометров. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 15,42 млрд кубометров газа. При этом суммарный отбор газа из хранилищ на 43 день с момента достижения максимума их заполнения на 26% выше среднего значения на этот день за предыдущие 5 лет.

Сейчас ПГХ Европы заполнены на 83,21% (на 11,9 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет), в них находится 90,05 млрд кубометров газа. Число стран ЕС, ведущих нетто-отбор газа из хранилищ заметно снизилось.

При этом текущая предновогодняя неделя обещает быть такой же теплой, как и предыдущая. Температуры будут выше климатической нормы конца декабря во многих странах Европы. Так, Федеральное сетевое агентство Германии в своих прогнозах ориентируется на то, что температура на этой неделе окажется на 6,82 градуса выше среднего значения за последние четыре года. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС уже неделю продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. А в воскресенье, 25 декабря, она и вовсе превысила 31%, что является вторым максимальным показателем за время наблюдения.

На фоне теплой погоды Европа снижает поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему, которые упали до минимума с начала ноября. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 59% от максимума. Средняя цена закупки газа в декабре также резко снизилась до 1 360 долларов за тысячу кубометров. А 27 декабря стоимость январского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах и вовсе опускалась ниже 850 долларов впервые с 22 февраля.