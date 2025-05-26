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Запасы газа в хранилищах Европы превысили 50 млрд куб. м

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 50 млрд куб. м Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысили 50 млрд куб. м, но по-прежнему остаются на 24,4 млрд куб. м ниже, чем годом ранее.
Энергетика
26 мая 2025 г. 11:18
Запасы газа в хранилищах Европы превысили 50 млрд куб. м

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысили 50 млрд куб. м, но по-прежнему остаются на 24,4 млрд куб. м ниже, чем годом ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При сохранении текущих темпов закачки газа ЕС может заполнить свои ПХГ до необходимой отметки в 90% лишь к концу осени вместо 1 ноября. При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС в мае продолжается рекордными темпами.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 24 мая, по данным GIE, составила 339 млн куб. м. Отбор снизился до 31 млн куб. м. Отбор в мае оказывается на 3% ниже, чем годом ранее, а закачка - на 11% выше. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в прошедшем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для начала мая за все время наблюдений - 50,3 млрд куб. м газа (-33% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 45,94% (на 11,27 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 68,2% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. Вместе с тем это требование дополнительно подталкивает рост цен на газ на европейском рынке.

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