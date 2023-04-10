Запасы газа в европейских подземных хранилищах вновь выросли

Подземные газохранилища (ПГХ) в Европе демонстрируют смешанную динамику величины запасов - за прошедшие отчетные сутки они вновь вернулись к режиму преимущественной закачки.

Подземные газохранилища (ПГХ) в Европе демонстрируют смешанную динамику величины запасов - за прошедшие отчетные сутки они вновь вернулись к режиму преимущественной закачки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Согласно информации GIE, по итогам газовых суток 8 апреля (завершились утром 9 апреля) запасы в ПГХ Евросоюза выросли на 0,06 процентного пункта (п.п.), до 55,37%. Это на 20 п.п. больше среднего показателя за последние пять лет. Общий объем газа в хранилищах составляет примерно 60,64 млрд кубометров. Эти данные неокончательные и еще могут измениться.

С 18 марта динамика запасов в европейских хранилищах колеблется, переходя то к нетто-закачке, то к нетто-отбору, что указывает на завершение отопительного сезона в Европе. Часто конец зимнего сезона отсчитывают со дня достижения минимального уровня запасов газа в ПГХ. На данный момент - это отметка 55,31%, которая была достигнута 7 апреля.

Годом ранее отопительный сезон в Европе закончился в конце марта, хотя ПГХ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.