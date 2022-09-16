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Запасы газа в европейских хранилищах приближаются к отметке 85%

Запасы газа в европейских хранилищах приближаются к отметке 85% Европа продолжает закачивать газ в свои подземные газохранилища (ПГХ), они заполнены уже почти на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было достичь к 1 ноября.
Энергетика
16 сентября 2022 г. 10:39
Запасы газа в европейских хранилищах приближаются к отметке 85%

Европа продолжает закачивать газ в свои подземные газохранилища (ПГХ), они заполнены уже почти на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было достичь к 1 ноября.

Как передает Report, это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe).

Согласно данным на конец газовых суток 14 сентября, европейские ПХГ заполнены на 84,71%. При этом прирост за день составил всего 0,22 процентных пункта (п.п.) — минимальный темп за этот месяц. Всего в ПХГ ЕС сейчас примерно 91,64 млрд кубометров газа.

По информации GIE, 13 из 18 стран ЕС с газовыми хранилищами превысили по заполненности целевые 80%, установленные в Европе после заметного роста биржевых цен на газ. Речь идет о Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Испании и Швеции. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не во всех есть ПГХ.

Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.

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