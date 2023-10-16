Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю

Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений.

Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Ранее абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года - 97,84%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что Европа может заполнить свои газовые хранилища практически на 100%, но даже такие высокие запасы в случае холодной зимы и полной остановки поставок газа из России могут привести к нестабильности на рынке зимой. МЭА также допускало, что к концу грядущего отопительного сезона запасы в ПХГ ЕС могут опуститься ниже критических 20%. Пройти прошлый отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой.

При этом напряженность на газовом рынке Европы может вернуться к концу предстоящей зимы на фоне холодной погоды и снижения доступности СПГ.