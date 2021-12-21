BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе

Для Европы имело смысл получить доступ к поставкам азербайджанского газа.

Для Европы имело смысл получить доступ к поставкам азербайджанского газа.

Об этом в интервью Report заявил вице-президент BP, компании-оператора проекта, по Каспийскому региону, коммуникациям и внешним связям Бахтияр Асланбейли.

По словам Асланбейли, сегодня "Шахдениз" является основным источником поставок азербайджанского газа в Европу.

Известно, что Европейский союз обладает относительно небольшими запасами газа. На самом деле, запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе.

"Таким образом, для Европы имело смысл получить доступ к поставкам азербайджанского газа, и сегодня "Шахдениз" является основным источником этих поставок", - заявил Асланбейли, подчеркнув, что это делает Азербайджан надежным энергетическим партнером Европы, вносящим значительный вклад в энергетическую безопасность ЕС.

"Проект значим не только для страны и региона, он имеет огромное мировое значение. Президент Ильхам Алиев однажды сказал о Южном газовом коридоре, что он изменит энергетическую карту Европы и откроет дополнительные возможности для Азербайджана и стран региона", - заявил Асланбейли, добавив, что это абсолютно верно.

"Шахдениз" сыграл решающую роль в превращении многих стран в энергетические центры. В частности, Турции как регионального энергетического центра, а также некоторых стран Европейского Союза", – добавил вице-президент компании.