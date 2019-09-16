Новак: запасов нефти на мировом рынке хватит для покрытия потерь от атаки на Saudi Aramco

Министерство энергетики РФ считает, что атака дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти - влияют в целом на энергобезопасность во всем мире. При этом мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи из-за этой чрезвычайной ситуации.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, он планирует сегодня обсудить этот вопрос с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом. "Наши коллеги в контакте с саудовской стороной, мы смотрим за ситуацией и считаем, что атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Требуется, чтобы таких случаев не происходило", - отметил А.Новак.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли России компенсировать выпадающую добычу, он сказал: "Сейчас все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, от этого можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи. Но в настоящее время в мире достаточно коммерческих запасов, чтобы в среднесрочной перспективе этот недостаток нефти был покрыт поставками из них. Во многом все будет зависеть от того, на какой период растянутся последствия нарушения работы нефтяной инфраструктуры этой страны... Сейчас нет необходимости принимать какие-то сверхсрочные меры".

Отметим, что крупнейший экспортер и производитель нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Saudi Aramco с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".