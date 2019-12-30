Запасы PetroChina за год выросли на рекордные 1,84 млрд тонн

Углеводородные запасы китайской компании PetroChina увеличились на 1,84 млрд тонн нефтяного эквивалента в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство Xinhua. По данным агентства, прирост этого года стал рекордным для компании.

"[В этом году] в Ордосском бассейне в уезде Цинчэн (центральная часть Китая) было обнаружено крупное месторождение нефти с запасами 1 млрд тонн, на юге провинции Сычуань (западная часть Китая) геологическая разведка подтвердила наличие 1 трлн кубометров сланцевого газа, в Таримском бассейне в районе Боцзы-Дабэй (северо-западная часть Китая) - тоже 1 трлн кубометров", - приводит агентство слова президента совета директоров PetroChina Ван Илиня.

По его словам, в этом году компания также совершила крупный прорыв в геологической разведке в Джунгарском нефтегазовом бассейне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

По данным PetroChina, в 2018 году внутри Китая прирост новоразведанных геологических запасов нефти составил 633,16 млн тонн, природного газа - 584,6 млрд кубометров. Ее чистая прибыль в прошлом году увеличилась на 130,7%, до 52,59 млрд юаней (7,85 млрд долларов).

PetroChina основана в 1999 году. Компания входит в состав китайской государственной нефтегазовой корпорации CNPC.

Тонна нефтяного эквивалента - единица энергии, получаемая при сжигании одной тонны нефти.