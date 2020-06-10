Запасы нефти в США за неделю выросли до рекордного уровня

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей и на 5 июня достигли 538,07 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,85 млн баррелей.

На 18:35 (по бакинскому времени) стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 1,8% - до 40,46 долларов США за баррель, а нефть сорта WTI теряла 2,3% и торговалась на уровне 38,27 долларов США за баррель.

Суточная добыча нефти в США с середины марта снизилась уже на 2 млн баррелей - до 11,1 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За неделю с 30 мая по 5 июня добыча сырья снизилась еще на 100 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в США с начала февраля держалась на уровне 13 млн баррелей в сутки и выше. В конце марта добыча начала снижаться, а в период с 28 марта по 3 апреля в США было зафиксировано сильнейшее с июля 2019 года падение производства нефти - на 600 тыс. баррелей в сутки.

Хранилища нефти в США по состоянию на 29 мая заполнены на 61% (408,08 млн баррелей) при максимальной вместимости в 672,4 млн баррелей. Заполненность хранилищ в Кушинге (штат Оклахома) снизилась до 65% (49,5 млн баррелей) с пиковых 83% в начале мая.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 1,11% - до 11,56 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год понижен до 10,84 млн баррелей в сутки.