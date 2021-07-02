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ЗАО "Южный газовый коридор" завершило прошлый год с прибылью

ЗАО "Южный газовый коридор" завершило прошлый год с прибылью ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило 2020 год с прибылью в 13,072 млн долларов США.
Энергетика
2 июля 2021 г. 16:14
ЗАО Южный газовый коридор завершило прошлый год с прибылью

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило 2020 год с прибылью в 13,072 млн долларов США.

Как сообщает Report, акционерное общество в 2019 году понесло убытки в размере 280,751 млн долларов.

В прошлом году операционные доходы ЮГК составили 861,551 млн долларов (на 90,35% больше, чем в предыдущем году), стоимость продаж - 295,534 млн долларов (на 19,5% больше), общие и административные расходы - 212,832 млн долларов (в 2,2 раза больше), транспортные расходы - 18,169 млн долларов (в 3,4 раза больше), процентные доходы - 37,358 млн долларов (на 16,3% меньше), другие доходы 28,722 млн долларов (на 25,8% больше), финансовые расходы - 395,505 млн долларов (на 10,1% меньше), убытки от курсовой разницы 1,649 млн долларов (на 41,4% меньше), а выплаты по налогу на прибыль составили 8,135 млн долларов (в 7,6 раза больше).

На 1 января этого года активы ЮГК составили 12 676,671 млн долларов, что на 0,2% больше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства компании незначительно выросли до 9 449,076 млн долларов, а балансовый капитал увеличился на 0,6% - до 3 227,595 млн долларов.

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