Зампомощника госсекретаря: США поддерживают TANAP

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ США поддерживают проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам в Анкаре заместитель помощника госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.

Она отметила, что TANAP является важным проектом для энергобезопасности Европы и Турции: "Хотя США не имеют прямых инвестиций и торговых преимуществ, мы поддерживаем TANAP с позиции диверсификации источников и вклада в энергобезопасность. TANAP – крупный сегмент проекта Южного газового коридора. Ввод в эксплуатацию TANAP в период, когда мир сталкивается с трудностями, считается глобальным развитием. TANAP также значим с позиции транспортировки азербайджанского газа на новые рынки. Энергетическая безопасность наших союзников и партнеров важна для нас".

Отметим, что сегодня в Сеидгази (Эскишехир, Турция) состоится открытие участка Фаза-0 (1340 км) Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу.

TANAP является одним из основных компонентов Южного газового коридора (свыше 3 500 км), общая инвестиционная стоимость которого оценивается в 40 млрд долларов. Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках разработки второй стадии газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

TANAP берет начало из села Тюркгёзю Пософского района провинции Ардахан на границе с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы в 2019 году.

Стоимость проекта оценивается в 8 млрд долларов. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.