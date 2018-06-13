Замминистра: Южный газовый коридор - это проект партнерства

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Проект Южного газового коридора (ЮГК) - еще одно достижение, усиливающее роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности за счет углеводородных ресурсов".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Самир Велиев на международной конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европе".

По его словам, проект ЮГК, который изменит энергетическую карту мира и обеспечит энергобезопасность, уже стал реальностью:

"Открытие Южного газового коридора в Баку 29 мая и Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Эскишехире вчера в очередной раз продемонстрировал решимость реализовать крупномасштабные проекты по инициативе и под руководством Азербайджана".

С.Велиев отметил, что Азербайджан является единственной страной, которая непосредственно участвует и финансирует все четыре этапа ЮГК:

"Конечно, каждая привлеченная к проекту страна имеет обязательства по ЮГК. Азербайджан, как автор этого проекта, привержен своим обязательствам и категоричен относительно успешного завершения проекта. Хотя выполнение проекта пришлось на период глобального кризиса, все проекты осуществлены без финансовых проблем, данный процесс продолжается. Все крупные финансовые учреждения поддержали данный проект, и это следует рассматривать как показатель доверия к нему".

По словам Велиева, все партнеры получат дивиденды от проекта: "Данный проект следует рассматривать не только как проект, обеспечивающий энергетическую безопасность, но и как проект партнерства".