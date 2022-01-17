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Замминистра: Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить 500 млн манатов

Замминистра: Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить 500 млн манатов Ветряная электростанция (ВЭС) "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить около 500 миллионов манатов бюджетных средств.
Энергетика
17 января 2022 г. 18:29
Замминистра: Ветряная электростанция Хызы-Абшерон позволит сэкономить 500 млн манатов

Ветряная электростанция (ВЭС) "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить около 500 миллионов манатов бюджетных средств.

Об этом в интервью ITV заявил замминистра энергетики Эльнур Солтанов.

"Эта станция имеет несколько преимуществ. Во-первых, это самые большие инвестиции в сферу возобновляемых источников энергии. Во-вторых, это не только самые крупные инвестиции в сферу возобновляемых источников энергии, но и самые крупные частные инвестиции в электроэнергетику. Почему частные инвестиции важны? Потому что это позволит сэкономить почти полмиллиарда манатов бюджетных средств”, - отметил он.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Khizi-Absheron wind farm to economize AZN500 million
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Xızı-Abşeron" KES 500 milyon manata qənaət etmək imkanı verəcək”

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