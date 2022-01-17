Замминистра: Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить 500 млн манатов

Ветряная электростанция (ВЭС) "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить около 500 миллионов манатов бюджетных средств.

Ветряная электростанция (ВЭС) "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить около 500 миллионов манатов бюджетных средств.

Об этом в интервью ITV заявил замминистра энергетики Эльнур Солтанов.

"Эта станция имеет несколько преимуществ. Во-первых, это самые большие инвестиции в сферу возобновляемых источников энергии. Во-вторых, это не только самые крупные инвестиции в сферу возобновляемых источников энергии, но и самые крупные частные инвестиции в электроэнергетику. Почему частные инвестиции важны? Потому что это позволит сэкономить почти полмиллиарда манатов бюджетных средств”, - отметил он.