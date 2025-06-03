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Замминистра Турции: Суточная добыча газа будет доведена до 40 млн кубометров

Замминистра Турции: Суточная добыча газа будет доведена до 40 млн кубометров 10:09 Ежедневная добыча газа будет доведена до 40 млн кубометров.
Энергетика
3 июня 2025 г. 10:21
Замминистра Турции: Суточная добыча газа будет доведена до 40 млн кубометров

Турция намерена довести ежесуточную добычу газа до 40 млн кубометров.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Ахмет Берат Чонкар на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, ни одна страна не может обеспечить энергетическую безопасность самостоятельно: "Мы можем осуществить это только путем постоянного сотрудничества. Расположение Турции на пересечении Европы и Азии позволяет стране играть роль торгового узла. Турция вложила большие инвестиции в инфраструктуру энергетической сферы".

Он отметил, что энергетическая безопасность составляет основу стратегии Турции.

"Турция взяла на себя обязательство достичь 0% выбросов к 2053 году. К 2035 году мы увеличим производство возобновляемой энергии с 30 ГВт т до 120 ГВт, для этой цели требуется $120 млрд инвестиций".

Чонкар отметил, что Турция в настоящее время добывает 9,5 млн кубометров газа в день: "Планируется, что на месторождении "Осман гази" ежедневная добыча составит 11 млн кубометров. Цель Турции - довести добычу газа до 40 млн кубометров в день. Здесь особую роль играет газовое месторождение "Сакарья".

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Версия на английском языке Deputy minister: Türkiye will increase daily gas production to 40 mcm
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir müavini: “Gündəlik qaz hasilatı 40 milyon kubmetrə çatdırılacaq”

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