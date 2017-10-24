Замминистра: Транспортировка туркменского газа в Азербайджан через Иран продолжится

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Иран не расценивает положительно экспорт туркменского газа в Турцию посредством своповых операций.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Иранской национальной газовой компании и замминистра нефти Ирана Хамид Реза Араки.

Как известно, в настоящее время Азербайджан также получает туркменский газ через Иран.

Заместитель министра нефти подчеркнул, что это решение Ирана не будет применяться к Азербайджану, и транспортировка туркменского газа в Азербайджан через Иран продолжится.

Отметим, что азербайджанская сторона в целях полного использования коммерческого потенциала газохранилищ SOCAR в основном в летние месяцы покупает дополнительный газ по низким ценам для дальнейших поставок. Компания получает дополнительный доход за счет экспорта этих объемов газа зимой, в сезон высоких цен на "голубое топливо".