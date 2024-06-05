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Замминистра: Проект Черноморского кабеля "зеленой" энергии имеет все необходимое для реализации

Замминистра: Проект Черноморского кабеля "зеленой" энергии имеет все необходимое для реализации Проект "зеленого" коридора "Каспий-Черное море-Европа" (Black sea energy cable) имеет хорошие перспективы, поскольку спрос на такой кабель есть и он будет расти.
Энергетика
5 июня 2024 г. 15:24
Замминистра: Проект Черноморского кабеля зеленой энергии имеет все необходимое для реализации

Проект "зеленого" коридора "Каспий-Черное море-Европа" (Black sea energy cable) имеет хорошие перспективы, поскольку спрос на такой кабель есть и он будет расти.

Об этом, как передает Report, заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов сегодня, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Данный проект рассчитан, как известно, на поставку по силовому кабелю оффшорной ветряной энергии, вырабатываемой на Каспии, в Европу. В прокладке такого кабеля есть большая необходимость, есть спрос и он будет расти. С учетом высокого потенциала Каспийского моря в ветряной энергии, для реализации этого проекта есть все составляющие - источники чистой энергии и спрос",- сказал Зейналов.

Он отметил, что параллельно Азербайджан развивает сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном по реализации проекта экспорта "зеленой" энергии из региона Центральной Азии в Европу.

"Центральная Азия имеет высокий потенциал для производства ветряной энергии, поэтому реализация такого проекта будет иметь большое значение для всех его участников",- сказал он.

Зейналов также выразил мнение, что при реализации мер по энергопереходу не следует оставлять в стороне традиционные виды топлива.

"Энергопереход должен быть поэтапным и сбалансированным. То есть должен сохраняться баланс между традиционным топливом и ВИЭ", - отметил он.

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