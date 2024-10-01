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Замминистра: Проблемы с трудовой деятельностью замедляют процесс перехода к "зеленой энергии"

Замминистра: Проблемы с трудовой деятельностью замедляют процесс перехода к "зеленой энергии" Проблемы, связанные с трудовой деятельностью, замедляют процесс перехода к "зеленой энергии".
Энергетика
1 октября 2024 г. 13:42
Замминистра: Проблемы с трудовой деятельностью замедляют процесс перехода к зеленой энергии

Проблемы, связанные с трудовой деятельностью, замедляют процесс перехода к "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на круглом столе "Справедливое переходное партнерство и мобилизация инвестиций" во второй день Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что переход на "зеленую энергию" вызывает ряд вопросов, касающихся трудовой деятельности.

По его словам, каждое изменение приводит к появлению как победителей, так и проигравших: "Это одна из самых серьезных проблем, связанных с "зеленым переходом" в целом. "Зеленая трансформация" создает больше проигравших, нежели победителей, и это является одним из основных элементов, препятствующих процессу перехода. Например, при отдалении от традиционных видов топлива, таких как нефть, природный газ и уголь, ключевые отрасли промышленности будут оставаться в стороне, и рабочая сила в новой среде будет нефункциональна".

Замминистра отметил, что по этой причине людей следует обучать новым навыкам, чтобы они стали частью переходного процесса, а не тормозили его.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Əmək fəaliyyəti ilə bağlı problemlər "yaşıl enerji"yə keçidi yubadır"

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