Замминистра: поставки газа в 12 стран свидетельствуют о росте спроса на энергоресурсы Азербайджана

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Заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов принял участие в 26-м Министерском совещании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране (Иран).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Аббасов отметил, что азербайджанский газ покупают 12 стран, что является показателем растущего спроса на энергоресурсы страны.

Замминистра также коснулся успеха климатической конференции COP29 в Баку, подчеркнул важность природного газа в устойчивом энергетическом переходе.

Участниками заседания было принято решение о проведении 27-го министерского совещания в четвертом квартале 2025 года в Дохе (Катар).

Отметим, что Азербайджан с 2015 года участвует в Форуме стран-экспортеров газа в статусе наблюдателя.