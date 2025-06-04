Замминистра: Переход к зеленой энергии требует умной и гибкой системы

Замминистра: Переход к зеленой энергии требует умной и гибкой системы

Переход к чистой энергии невозможен без гибкой и умной энергетической системы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

Он подчеркнул, что Азербайджан остается надежным поставщиком энергии, наращивая добычу газа, расширяя экспорт и поддерживая партнеров: "Мир стремится к зеленой энергии, но параллельно нужно сохранять энергетическую безопасность. Для этого необходима система, способная сбалансировать оба направления".

По его словам, природный газ играет ключевую роль не только в энергетике, но и в обеспечении продовольственной и промышленной безопасности: он используется в производстве удобрений, метанола и других критически важных продуктов.

Аббасов добавил, что проекты в газовой сфере требуют долгосрочной стабильности и доверия. Примером служат "Шахдениз" и Южный газовый коридор, реализованные благодаря 25-летним обязательствам и стратегическому подходу.