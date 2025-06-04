О нас

Замминистра: Переход к зеленой энергии требует умной и гибкой системы

Замминистра: Переход к зеленой энергии требует умной и гибкой системы Замминистра: Переход к зеленой энергии требует умной и гибкой системы
Энергетика
4 июня 2025 г. 15:00
Замминистра: Переход к зеленой энергии требует умной и гибкой системы

Переход к чистой энергии невозможен без гибкой и умной энергетической системы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

Он подчеркнул, что Азербайджан остается надежным поставщиком энергии, наращивая добычу газа, расширяя экспорт и поддерживая партнеров: "Мир стремится к зеленой энергии, но параллельно нужно сохранять энергетическую безопасность. Для этого необходима система, способная сбалансировать оба направления".

По его словам, природный газ играет ключевую роль не только в энергетике, но и в обеспечении продовольственной и промышленной безопасности: он используется в производстве удобрений, метанола и других критически важных продуктов.

Аббасов добавил, что проекты в газовой сфере требуют долгосрочной стабильности и доверия. Примером служат "Шахдениз" и Южный газовый коридор, реализованные благодаря 25-летним обязательствам и стратегическому подходу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy minister: Transition to cleaner and greener energy requires smart and flexible system
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Daha təmiz və “yaşıl enerji”yə keçid ağıllı və çevik sistem tələb edir”

Другие новости из категории

Вице-президент BP: Освоение газовых запасов месторождения Карабах - вопрос будущего
Вице-президент BP: Освоение газовых запасов месторождения Карабах - вопрос будущего
4 июня 2025 г. 15:32
Кямал Аббасов: Азербайджан может поставлять дополнительные объемы газа в Европу
Кямал Аббасов: Азербайджан может поставлять дополнительные объемы газа в Европу
4 июня 2025 г. 14:57
Габор Орбан: MVM работает над заключением с Азербайджаном контракта на поставку газа
Габор Орбан: MVM работает над заключением с Азербайджаном контракта на поставку газа
4 июня 2025 г. 14:46
SOCAR обсудил сотрудничество с Ассоциацией Казахстана по корпоративным ценностям
ФотоSOCAR обсудил сотрудничество с Ассоциацией Казахстана по корпоративным ценностям
4 июня 2025 г. 14:19
Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Гвинеей-Бисау
Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Гвинеей-Бисау
4 июня 2025 г. 14:10
SOCAR начала применять технологии ИИ в своих проектах в Турции
SOCAR начала применять технологии ИИ в своих проектах в Турции
4 июня 2025 г. 13:53
Азеристиликтеджхизат: Ежегодно на отопление расходуется 28 млрд кВт/ч энергии
"Азеристиликтеджхизат": Ежегодно на отопление расходуется 28 млрд кВт/ч энергии
4 июня 2025 г. 13:36
SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере зеленой энергии
SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере "зеленой энергии"
4 июня 2025 г. 13:23
Азерэнержи назвал реальные затраты на отопление в Азербайджане
"Азерэнержи" назвал реальные затраты на отопление в Азербайджане
4 июня 2025 г. 13:18
Айтян Гаджиева: BP применяет ИИ для автоматизации, но к передаче ему решений пока не готова
Айтян Гаджиева: BP применяет ИИ для автоматизации, но к передаче ему решений пока не готова
4 июня 2025 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi