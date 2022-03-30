Замминистра : Необходимо привлекать иностранные инвестиции в энергосектор Азербайджана

Азербайджан получает большое количество запросов на увеличение объемов поставок газа от внешних партнеров, страна имеет возможности для этого.

Азербайджан получает большое количество запросов на увеличение объемов поставок газа от внешних партнеров, страна имеет возможности для этого.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе международной конференции, где обсуждалось решение глобальных вызовов.

По его словам, добыча нефти в стране продолжается стабильно, а производство природного газа растет в связи с ростом запросов от стран-потребителей.

Азербайджан также является лидером по производству электроэнергии, страна, в том числе, и экспортирует его.

После освобождения ранее оккупированных земель Азербайджана на их восстановление идет весьма значительная часть госбюджета. Много средств требуется на строительство электростанций. Поэтому, следует увеличить привлечение иностранных инвестиций на эти цели, считает он.

Азербайджан является лидером по созданию мощностей по возобновляемым видам энергии на Кавказе. Один из приоритетов страны - переход на зеленую энергетику. В связи с этим уже подписаны соглашения по строительству солнечной и ветряной электростанций.

Он отметил, что в нашей стране очень низкие цены за электроэнергию, что вызывает проблемы для привлечения инвестиций.