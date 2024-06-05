Замминистра назвал объемы добычи нефти и газа в Азербайджане в этом году

Добыча нефти в Азербайджане в 2024 году составит около 30 млн тонн, газа - 48 млрд кубометров.

Добыча нефти в Азербайджане в 2024 году составит около 30 млн тонн, газа - 48 млрд кубометров.

Как передает, Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов заявил на Бакинском энергетическом форуме.

"Добыча нефти в Азербайджане в 2023 году составила 30 млн тонн, из которых экспортировано 25 млн тонн. В 2024 году добыча нефти в Азербайджане останется на уровне прошлого года",- сказал К.Аббасов.

Он также сообщил, что добыча газа в Азербайджане в 2024 году составит 48 млрд кубометров, что соответствует показателю прошлого года.

К.Аббасов также отметил, что экспорт газа в Европу составил около 12 млрд кубометров, в Турцию - 9,5 млрд кубометров.

Кроме того, по его словам, в следующем году начнется добыча первого газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.