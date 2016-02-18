​Замминистра: Иранский газ дороже, чем азербайджанский или российский

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Грузия еще не приняла решение о транспортировке газа из Ирана, поскольку стратегическим союзником страны с точки зрения поставок газа является Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом сказала заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили в эфире передачи "20:30" телекомпании GDS.

Замминистра отметила, что по положению на сегодня иранский газ дороже, чем российский или азербайджанский: "Следовательно, остается эта данность, однако динамика цен на природный газ меняется. Его цена в большей степени зависит от цен на нефть. Поэтому мы надеемся, что будет рациональней рассматривать коммерческие детали после того, как иранский природный газ станет международным продуктом".