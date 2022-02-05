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Замминистра: Грузия поддерживает инициативы, направленные на развитие ЮГК

Замминистра: Грузия поддерживает инициативы, направленные на развитие ЮГК Грузия поддерживает инициативы, направленные на дальнейшее развитие Южного газового коридора.
Энергетика
5 февраля 2022 г. 13:33
Замминистра: Грузия поддерживает инициативы, направленные на развитие ЮГК

Грузия поддерживает инициативы, направленные на дальнейшее развитие Южного газового коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе, представляющий Грузию на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

В своем выступлении он отметил, что важно широко признать значение Южного газового коридора, особенно в свете последних событий и в условиях, когда Европа активно пытается диверсифицировать источники импорта газа.

Замминистра подчеркнул важность коридора для энергетической безопасности как региона, так и стран, которые получают или могут получать природный газ через этот коридор.

В рамках рабочего визита в Азербайджан замминистра также провел двусторонние встречи с представителями местных и иностранных компаний, работающих в энергетическом секторе.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Georgia supports initiatives aimed at development of SGC
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Gürcüstan Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafına yönəlmiş təşəbbüsləri dəstəkləyir”

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