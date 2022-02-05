Замминистра: Грузия поддерживает инициативы, направленные на развитие ЮГК

Грузия поддерживает инициативы, направленные на дальнейшее развитие Южного газового коридора.

Грузия поддерживает инициативы, направленные на дальнейшее развитие Южного газового коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе, представляющий Грузию на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

В своем выступлении он отметил, что важно широко признать значение Южного газового коридора, особенно в свете последних событий и в условиях, когда Европа активно пытается диверсифицировать источники импорта газа.

Замминистра подчеркнул важность коридора для энергетической безопасности как региона, так и стран, которые получают или могут получать природный газ через этот коридор.

В рамках рабочего визита в Азербайджан замминистра также провел двусторонние встречи с представителями местных и иностранных компаний, работающих в энергетическом секторе.