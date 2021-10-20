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Замминистра: Газоснабжение Карабаха будет осуществляться в 4 этапа

Замминистра: Газоснабжение Карабаха будет осуществляться в 4 этапа Вопрос электроснабжения Карабаха до конца этого года является одним из приоритетных вопросов.
Энергетика
20 октября 2021 г. 12:21
Замминистра: Газоснабжение Карабаха будет осуществляться в 4 этапа

Вопрос электроснабжения Карабаха до конца этого года является одним из приоритетных вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

В связи с этим в Лачыне, Кяльбаджаре и Суговушане восстановлены 3 из 4 гидроэлектростанций мощностью 20 МВт, почти завершены работы по установке 9 подстанций мощностью 110 кВт.

Он отметил, что обеспечение региона природным газом будет осуществляться примерно в 4 этапа.

По словам замминистра, потенциал солнечной энергии на освобожденных от оккупации территориях равен 7 200 МВт, ветровой - 2 000 МВт: "Международные инвесторы уже проводят исследования по строительству солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Инвесторам направлен запрос о строительстве ВЭС мощностью 100 МВт в Лачын-Кяльбаджарской зоне. Министерство энергетики уже разработало и представило в правительство концепцию "зеленой энергии" этих территорий".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Qarabağın qaz təminatı 4 mərhələdə həyata keçiriləcək”

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