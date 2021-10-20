Замминистра: Газоснабжение Карабаха будет осуществляться в 4 этапа

Вопрос электроснабжения Карабаха до конца этого года является одним из приоритетных вопросов.

Вопрос электроснабжения Карабаха до конца этого года является одним из приоритетных вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

В связи с этим в Лачыне, Кяльбаджаре и Суговушане восстановлены 3 из 4 гидроэлектростанций мощностью 20 МВт, почти завершены работы по установке 9 подстанций мощностью 110 кВт.

Он отметил, что обеспечение региона природным газом будет осуществляться примерно в 4 этапа.

По словам замминистра, потенциал солнечной энергии на освобожденных от оккупации территориях равен 7 200 МВт, ветровой - 2 000 МВт: "Международные инвесторы уже проводят исследования по строительству солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Инвесторам направлен запрос о строительстве ВЭС мощностью 100 МВт в Лачын-Кяльбаджарской зоне. Министерство энергетики уже разработало и представило в правительство концепцию "зеленой энергии" этих территорий".