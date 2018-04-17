Замминистра энергетики России: Для нас важна кооперация в вопросе контроля рынка с ОПЕК

Москва. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Спрос на нефть в мире за последние несколько лет увеличился на 5 млн баррелей в сутки".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на Национальном Нефтегазовом Форуме (ННФ) в Москве.

По его словам, на данный момент Россия вышла уже на другой уровень добычи углеводородов.

"В начале 2000-х мы восстанавливали Западную Сибирь. Сегодня же мы имеем возможность повышать добычу нефти, вводить в строй новые месторождения и повышать эффективность производства", - подчеркнул П. Сорокин.

Он отметил, что российские нефтяные компании хорошо приняли конкуренцию, которую сегодня диктуют американские компании, специализирующиеся на добыче сланца.

Замминистра отметил, что для России важна кооперация в вопросе контроля рынка с ОПЕК.

"За последние годы спрос на нефть в мире увеличился на 5 млн баррелей в сутки. С другой стороны растет и добыча. Поэтому важна кооперация и у нас в этом вопросе совпадают мнения с коллегами из ОПЕК. Одна страна, одна организация не может контролировать весь рынок", - сказал замминистра энергетики России.