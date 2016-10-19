Замминистра энергетики Казахстана встретился с министром энергетики Азербайджана

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, находящийся в Баку для участия в VII Международном форуме “Энергия для устойчивого развития”, встретился с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым. Об этом сообщили Report в министерстве энергетики.

По информации, в ходе встречи состоялось обсуждение вопросов альтернативных и возобновляемых источников энергии. Н.Алиев отметил, что, несмотря на проводимые работы, доля альтернативной энергии в энергобалансе страны невысока, в связи с чем существует необходимость привлечения в эту сферу частного сектора, создания соответствующих условий, усовершенствования законодательной базы.

В свою очередь, М.Мирзагалиев подчеркнул значение международной выставки "Экспо-2017"/"Энергия будущего" в Астане. Он пригласил Н.Алиева принять участие в VIII Международном форуме “Энергия для устойчивого развития”, которая пройдет 11-14 июня в рамках указанной выставки.