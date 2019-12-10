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Замминистра: Азербайджан полон решимости выполнить обязательства по сокращению выбросов

Замминистра: Азербайджан полон решимости выполнить обязательства по со
© Report / Elchin Murad

Азербайджан полон решимости выполнить свои обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на конференции Energy Forward в Баку.

"Азербайджан взял на себя определенные международные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Азербайджан - небольшая страна, которая не оказывает значительного влияния в глобальном масштабе, но мы имеем определенные обязательства. Это одна из основных целей правительства. Мы стремимся выполнять свои обязательства", - сказал Э.Солтанов.

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