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Замминистра: Азербайджан может осуществлять экспорт электроэнергии в Европу через Зангезурский коридор

Замминистра: Азербайджан может осуществлять экспорт электроэнергии в Европу через Зангезурский коридор "Азербайджан может в будущем осуществлять экспорт электроэнергии в Европу через Зангезурский коридор".
Энергетика
16 июня 2022 г. 19:12
Замминистра: Азербайджан может осуществлять экспорт электроэнергии в Европу через Зангезурский коридор

"Азербайджан может в будущем осуществлять экспорт электроэнергии в Европу через Зангезурский коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на панели "Текущие угрозы энергетической безопасности: их характер, масштабы и эффективные способы устранения" в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Э.Солтанов отметил, что европейские страны могут воспользоваться Зангезурским коридором: “Армения должна выполнить обязательства, отраженные в трехстороннем заявлении, подписанном в ноябре 2020 года. Президент Ильхам Алиев также отметил, что Армения должна выполнять взятые на себя обязательства".

"Азербайджан является серьезным экспортером электроэнергии в соседние страны. По сравнению с прошлым годом экспорт электроэнергии из Азербайджана увеличился на 45%", - сказал замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi üzərindən Avropaya enerji ixracını həyata keçirə bilər”

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