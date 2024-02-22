О нас

Замминистра: Азербайджан планирует экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии в Европу на начальном этапе

Замминистра: Азербайджан планирует экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии в Европу на начальном этапе Азербайджан планирует экспортировать в Европу 4 ГВт "зеленой" энергии на начальном этапе.
Энергетика
22 февраля 2024 г. 13:22
Замминистра: Азербайджан планирует экспорт 4 ГВт зеленой энергии в Европу на начальном этапе

Азербайджан планирует экспортировать в Европу 4 ГВт "зеленой" энергии на начальном этапе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом замминистра энергетики Кямал Аббасов сказал на 14-м симпозиуме по энергетическому обзору "Международное энергетическое агентство (МЭА) – Международный энергетический форум (МЭФ) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Аббасов рассказал о достижениях Азербайджана в энергетическом секторе в вопросе использования традиционных и возобновляемых источников энергии. Замминистра подчеркнул, что Азербайджан, который в этом году примет COP29, уделяет особое внимание устойчивым и экологически чистым энергетическим решениям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan will initially export 4 GW of green energy to Europe
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycan Avropaya ilkin mərhələdə 4 QVt “yaşıl enerji” ixrac edicək”

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi