Замминистра: Азербайджан планирует экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии в Европу на начальном этапе

Азербайджан планирует экспортировать в Европу 4 ГВт "зеленой" энергии на начальном этапе.

Азербайджан планирует экспортировать в Европу 4 ГВт "зеленой" энергии на начальном этапе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом замминистра энергетики Кямал Аббасов сказал на 14-м симпозиуме по энергетическому обзору "Международное энергетическое агентство (МЭА) – Международный энергетический форум (МЭФ) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Аббасов рассказал о достижениях Азербайджана в энергетическом секторе в вопросе использования традиционных и возобновляемых источников энергии. Замминистра подчеркнул, что Азербайджан, который в этом году примет COP29, уделяет особое внимание устойчивым и экологически чистым энергетическим решениям.