Замина Алиева: По TANAP и TAP было транспортировано около 43 млрд кубометров газа

18:41

На данный момент по газопроводам Trans-Anadolu (TANAP) и Trans-Adriatic (TAP) в Турцию и Европу поставлено около 43 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявила советник министра энергетики Замина Алиева во время выступления на панельной сессии на тему “Последствия нового порядка. Является ли политизированный кризис энергоснабжения предвестником перемен?" 26-го Евразийского экономического саммита, организованного Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group в Стамбуле.

По ее словам, Азербайджан сегодня является страной, которая диверсифицирует поставки своих энергоресурсов и способствует энергобезопасности Европы. "Азербайджан успешно выполнил свою краткосрочную миссию в критический период благодаря Южному газовому коридору, который является достижением энергетического союза с Турцией", - заявила З. Алиева.