Замглавы правительства: Алтайский край заинтересован в сотрудничестве с SOCAR

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Алтайский край заинтересован в сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Об этом Report заявил заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, который находился в Баку для участия на Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности и Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке.

Он напомнил, что на данной выставке принимали участие два мощных нефтехимических завода Алтайского края "Алтайхимпром" и "Бийский олеумный завод". "Все они выпускают эксклюзивную продукцию. "Алтайхимпром" выпускает антитурбулентную приставку для уменьшения трения скольжения нефти по трубопроводу. Больше такую продукцию не выпускает. Плюс еще деэмульгаторы. Представители этих компаний провели встречи с "дочками" SOCAR, и надеемся, что сотрудничество пойдет. "Бийский олеумный завод" же предлагает цетаноповышающие присадки для улучшения качества топлива и повышения его уровня "Euro-4" и "Euro-5". В этом тоже есть заинтересованность, я думаю на ваших НПЗ, она будет применяться", - заявил В. Мещеряков.