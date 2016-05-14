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    ​Замглавы МИД Кувейта: У экспортеров нет альтернативы заморозке добычи нефти

    Халед Сулейман аль-Джаралла: Нет других опций, как заморозить уровень производства

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Кувейта Халед Сулейман аль-Джаралла заявил, что у всех экспортеров "черного золота" нет выбора, как только заморозить нынешний уровень объемов производства, обсуждение этого ожидается в повестке предстоящей встречи стран ОПЕК 2 июня, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Нет других опций, как заморозить уровень производства", - цитирует заявление замминистра агентство KUNA.

    По словам чиновника, что касается позиции Ирана, в нынешних обстоятельствах "рынок не дает шанса увеличения объемов производства".

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