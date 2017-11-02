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    Заместитель председателя Сената Италии: С реализацией TAP отношения еще больше укрепятся

    Азербайджан является стратегическим партнером Италии в энергетическом секторе

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Сената Италии Линдой Ланциллоттой, находящейся с визитом в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики.

    Министр подчеркнул, что глобальные энергетические проекты и энергетическое сотрудничество между двумя странами являются важными факторами, углубляющими азербайджано-итальянские отношения. По его словам, Азербайджан является одним из основных поставщиков нефти Италии. Итальянские компании успешно представлены в энергетических проектах, реализуемых в Азербайджане.

    П.Шахбазов отметил, что диверсификация энергетических источников и маршрутов является приоритетом энергетической политики Азербайджана, добавив, что Южный газовый коридор, будучи глобальным проектом в области энергетической безопасности, обеспечивает реализацию этой политики и сыграет важную роль в экономическом развитии и надежном энергоснабжении всех участвующих в проекте стран. Прокладка Трансадриатического трубопровода (TAP) через Италию превращает эту страну в важного партнера Азербайджана.

    Л.Ланциллотта отметила, что ее страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, особенно в области энергетики. Она подчеркнула, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии в области энергетики, и эти отношения еще больше укрепятся с реализацией TAP. Она сообщила, что правительство Италии оказывает необходимую поддержку проекту и выразила уверенность, что TAP будет готов принять азербайджанский газ на территории Италии в 2020 году.

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