​Замминистра: Отношения между Азербайджаном и Великобританией находятся на уровне стратегических связей

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией находятся на уровне стратегических связей. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики и промышленности Сахил Бабаев на проходящем в Баку Форуме сотрудничества Азербайджан-Великобритания.

По его словам, в ближайшие дни состоится заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания: "Великобритания одна из стран, осуществляющих самые крупные инвестиции в Азербайджан. Сейчас в Азербайджане осуществляет деятельность ряд компаний Великобритании. До сегодняшнего дня эта страна вложила в Азербайджан 21 млрд. инвестиций, большая часть которых охватывает нефтегазовую сферу".

Заместитель министра сообщил, что между странами построены тесные связи в сфере образования, организовано сотрудничество учебных заведений.

С.Бабаев отметил, что Азербайджан успешно реализует нефтяную стратегию: "Существует тесное сотрудничество с британскими компаниями в нефтегазовой сфере. Нефтяные компании Великобритании осуществляют успешную деятельность в Азербайджане. В будущем могут быть организованы совместные проекты между компаниями двух стран".