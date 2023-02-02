Ильхам Алиев: Заложенный ЮГК фундамент создает благоприятные возможности для сотрудничества в сфере ВИЭ

Фундамент, заложенный Южным газовым коридором, создает благоприятные возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии.

Фундамент, заложенный Южным газовым коридором, создает благоприятные возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман.

Отметив, что Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемой энергии в своем секторе Каспийского моря, а также на суше, включая освобожденные от оккупации территории, президент Ильхам Алиев в этом контексте подчеркнул значение 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии и первого заседания Руководящего комитета по реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии". Президент Ильхам Алиев сказал, что оба мероприятия дополняют друг друга.