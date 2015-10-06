​Заключительные работы в порту Petlim - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Первая фаза строительства контейнерного порта Petlim, которое осуществляется дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир, находится на стадии завершения.

Как сообщает Report, порт общей площадью 55 гектаров будет самым крупным в Эгейском море.

Первая фаза строительства контейнерного порта Petlim, который станет третьим крупным портом Турции, завершится к концу этого месяца.

Как сообщили в SOCAR Turkey, в контейнерном порту Petlim планируется принимать суда уже с января 2016 года.

Вторая фаза строительных работ завершится в 2016 году. После того как порт начнет деятельность, работой в нем будут обеспечены 700 человек.

В порт смогут заходить самые крупные контейнерные суда, перевозящие свыше 11 тыс. контейнеров. Для этого построена береговая линия протяженностью 700 м, а глубина моря доведена до 16 м. Первоначальная мощность порта составит 1,5 млн. контейнеров, впоследствии эта цифра будет доведена до 2,5 млн. контейнеров. Пропускная способность порта составит 10 млн. тонн сухих грузов.

Порт Petlim будет управляться с помощью автоматизированной сети, аналогов которой нет в существующих на сегодняшний день контейнерных терминалах Турции. В то же время, здесь установлены самые высокие осветительные опоры в Турции (50 м) с высоким уровнем освещенности (50-100 люкс).

Порт Petlim построен в соответствии со стандартами сейсмической устойчивости атомных станций в мировом масштабе. Для защиты терминала и обеспечения проведения операций построен волнорез протяженностью 310 метров.

По своим техническим стандартам Petlim станет одним из самых лучших портов Турции и мира. Порт имеет непосредственный выход к сети дорог на суше и железнодорожным путям.

Этот порт сыграет большую роль в достижении Турцией объемов экспорта в 500 млрд. долларов и внешнеторгового оборота в 1 трлн. долларов в 2023 году и станет новым окном Турции в мир.

Отметим, что когда порт находился на стадии проекта, компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 30 лет после завершения проекта. Согласно партнерскому соглашению, Petkim также получит долю с доходов.

Еще на стадии строительства порта Petlim один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs International оценил стоимость проекта в размере 1 млрд. долларов и приобрел 30%-ную долю в проекте за 300 млн. долларов. Строительные расходы Petlim составляют примерно 240 млн. долларов США.

Report предлагает вниманию читателей видеорепортаж о последних работах в порту: