​Заключительное решение по DESFA будет вынесено в начале 2016 года

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Соглашение о продаже 17% пакета акций греческого оператора газораспределительной сети DESFA итальянской компании Snam, бельгийской Fluxys или испанской Enagas будет подписано в первом квартале 2016 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава Греческого фонда развития активов (HRADF) Стержиос Пициорлас.

По словам С.Пициорласа, стороны уже подписали соглашение о конфиденциальности и в настоящее время предложения рассматриваются Европейской комиссией по вопросам конкуренции.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.