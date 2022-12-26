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Закачка газа в ПХГ Европы впервые за сезон превысила отбор

Закачка газа в ПХГ Европы впервые за сезон превысила отбор Закачка газа в европейские подземные хранилища превысила отбор впервые с начала отопительного сезона (середина ноября), а объем выработки электроэнергии из ветра в регионе на прошлой неделе резко вырос.
Энергетика
26 декабря 2022 г. 10:44
Закачка газа в ПХГ Европы впервые за сезон превысила отбор

Закачка газа в европейские подземные хранилища превысила отбор впервые с начала отопительного сезона (середина ноября), а объем выработки электроэнергии из ветра в регионе на прошлой неделе резко вырос.

Как передает Report, об этом говорится в материалах ассоциации Wind Europe и Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

При этом предстоящая предновогодняя неделя обещает быть такой же теплой, как и предыдущая. Температуры будут выше климатической нормы конца декабря во многих странах Европы. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС также уже неделю продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше.

Так, по данным GIE, на момент окончания газовых суток 24 декабря, запасы "голубого топлива" в ПХГ ЕС впервые с 14 ноября достигли 82,98% от номинальной мощности хранилищ, поднявшись на 0.11 п. п. Показатели могут быть пересмотрены, отмечается в документах.

Что касается поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, то они сохраняются на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", заявка "Газпрома" на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 26 декабря составляет 42,4 млн кубометров.

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Версия на английском языке Gas injection into UGSFs in Europe exceeds withdrawal for 1st time in current season

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