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Захарова: РФ остановит поставки нефти в страны, одобрившие ценовой потолок

Захарова: РФ остановит поставки нефти в страны, одобрившие ценовой потолок РФ не станет осуществлять поставки в страны, которые присоединились к потолку цен на российскую нефть.
Энергетика
24 ноября 2022 г. 15:08
Захарова: РФ остановит поставки нефти в страны, одобрившие ценовой потолок
Мария Захарова

РФ не станет осуществлять поставки в страны, которые присоединились к потолку цен на российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы неоднократно говорили о том, что введение так называемого потолка цен на российскую нефть - это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Россия не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединятся к картелю покупателей", - сказала она.

Отметим, что Еврокомиссия предложила установить цену на российскую нефти на уровне 65 долларов за баррель. Представители европейских стран "с утра до поздней ночи" обсуждали максимальный уровень потолка цен, но не смогли его согласовать.

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Версия на английском языке Zakharova: Russia to stop oil supplies to countries joining price cap decision

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