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Задержка запуска IGB повысила цены на газ в Болгарии

Задержка запуска IGB повысила цены на газ в Болгарии Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии (EWRC) утвердила цену на природный газ в размере 45,27 левов за МВт/ч с 1 июня 2021 года.
Энергетика
3 июня 2021 г. 14:16
Задержка запуска IGB повысила цены на газ в Болгарии

Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии (EWRC) утвердила цену на природный газ в размере 45,27 левов за МВт/ч с 1 июня 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Новая цена, исключающая плату за подключение, передачу, акцизный сбор и НДС, на 20% выше уровня на 1 мая (37,71 левов).

Комиссия уточнила, что новое повышение цены на газ не приведет к росту цен на отопление и электроэнергию в июне.

В пресс-релизе перечислены три причины роста цен на природный газ:

- продолжающийся рост цен на международных рынках газа;

- Bulgargaz был вынужден закупить необходимое количество газа по спотовым ценам у других поставщиков, поскольку в июне на территории Турции идет ремонт газопровода "Турецкий поток";

- меньшие объемы газа из Азербайджана поступают в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), ввод в эксплуатацию которого откладывается до середины следующего года.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на азербайджанском языке İGB-nin tikintisinin yubanması Bolqarıstanda qazın qiymətini bahalaşdırdı

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