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Задержится ли начало отопительного сезона в Азербайджане в этом году?

Задержится ли начало отопительного сезона в Азербайджане в этом году? Хотя в последние дни погода в Баку была стабильной, начало отопительного сезона не затянется.
Энергетика
7 ноября 2023 г. 13:35
Задержится ли начало отопительного сезона в Азербайджане в этом году?

Хотя в последние дни погода в Баку была стабильной, начало отопительного сезона не затянется.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ОАО ”Азеристиликтеджхизат“.

"Уже с 1 ноября подача тепла началась в 9 горных городах и районах республики (Хачмаз, Габала, Губа, Гусар, Лерик, Шамахы, Сиязан, Шабран, Шуша). В других районах отопительный сезон начнется 15 ноября. В течение сезона будет работать 561 котельная. В целом по Республике централизованным теплоснабжением будут обеспечены 3 870 жилых домов, 151 учреждение здравоохранения и около 2500 других объектов, в том числе 175 школ, 127 детских садов в Баку, 110 школ в регионах, 34 детских сада”, - сообщили в ведомстве.

В горных районах отопительный сезон длится до 1 мая, а в других районах - до 15 апреля.

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