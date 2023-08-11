Забронировано более 82% общей технической мощности IGB на следующий газовый год

Более 82% общей технической мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) на следующий газовый год (2023-2024) уже забронирована.

Более 82% общей технической мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) на следующий газовый год (2023-2024) уже забронировано.

Об этом Report сказали в компании-операторе интерконнектора (ICGB).

"В настоящее время на первый квартал предстоящего газового года пропускная способность газопровода забронирована на 76%. На оставшиеся 3 квартала количество бронирований превысило 84% от общей технической мощности линии. ICGB продолжает предлагать оставшиеся свободные мощности как на ежедневных, так и на ежемесячных аукционах, обеспечивая прозрачный и равный доступ всем заинтересованным трейдерам", - отмечает компания.

Отметим, что 3 июля ICGB запустила первую фазу процесса по расширению пропускной способности газопровода Греция-Болгария. В зависимости от интереса со стороны рынка мощность интерконнектора может быть увеличена до 5 млрд кубометров год.

IGB связана с Трансадриатическим газопроводом в Греции и обеспечивает, в первую очередь, поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" на Каспии в Болгарию. На последующих этапах, после расширения, азербайджанский газ его посредством можно будет доставлять и в другие страны Восточной Европы.