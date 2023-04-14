Забастовки во Франции обошлись местному энергоконцерну EDF в 1 млрд евро

Французская энергокомпания EDF понесла ущерб на 1 млрд евро в виде недополученной выручки из-за забастовок на ее атомных и гидроэлектростанциях. Массовые забастовки против пенсионной реформы в республике привели к срыву работ по техническому обслуживанию

Французская энергокомпания EDF понесла ущерб на 1 млрд евро в виде недополученной выручки из-за забастовок на ее атомных и гидроэлектростанциях. Массовые забастовки против пенсионной реформы в республике привели к срыву работ по техническому обслуживанию и ремонту ядерных реакторов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В прошлом году руководство EDF временно закрыло почти половины реакторов компании на ремонт на фоне усиления энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС). Вынужденная закупка недостающих объемов энергии привела к тому, что стоимость электроэнергии достигла рекордно высоких отметок. В итоге концерн понес убытки на 17,94 млрд евро, уточняется в статье.

"Французская энергетическая компания EDF потеряла 1 млрд евро в виде недополученной выручки из-за забастовок на ее атомных и гидроэлектростанциях. Массовые забастовки против пенсионной реформы во Франции привели к срыву работ по техническому обслуживанию и ремонту ядерных реакторов. В итоге это может сдвинуть график технического обслуживания реакторов на 18-24 месяца", - говорится в материале.

Кроме того, EDF вынуждена была скорректировать планы по найму новых сотрудников в этом году. В 2023 году компания планировала нанять 3-3,5 тыс. работников, однако на фоне вышеперечисленных проблем, этот показатель, скорее всего, придется сократить.