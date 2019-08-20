​За семь месяцев по BTC прокачано 18,8 млн тонн нефти

За январь-июль этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 23 222,5 тысяч тонн нефти, что в сравнении с тем же периодом прошлого года на 2,9% меньше.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в отчетный период 81% общего объема транспортируемой нефти пришелся на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

За 7 месяцев текущего года по данному трубопроводу прокачано 18 814,1 тысяч тонн нефти, что на 3,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период по BTC прокачано 2 727,2 тысяч тонн (-26,6%) транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шах Дениз", а также транзитная нефть.

Азербайджанская нефть транспортируется также по трубопроводам Баку-Супса (пропускная способность 7 млн тонн в год) и Баку-Новороссийск.