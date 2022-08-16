О нас

За семь месяцев 90% произведенной электроэнергии пришлось на "Азерэнержи"

За семь месяцев 90% произведенной электроэнергии пришлось на "Азерэнержи" В январе-июле этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 14 653,6 млн кВт/ч электроэнергии.
Энергетика
16 августа 2022 г. 10:32
За семь месяцев 90% произведенной электроэнергии пришлось на Азерэнержи

В январе-июле этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 14 653,6 млн кВт/ч электроэнергии.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

По информации, это составляет 90% произведенной электроэнергии по всей стране за 7 месяцев. Кроме того, на принадлежащих акционерному обществу тепловых электростанциях (ТЭС) произведено 13 578 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - 1 075,6 млн кВт/ч энергии.

За отчетный период Государственной энергетической службой Нахчыванской АР произведено 268,8 млн кВт/ч электроэнергии (156,5 млн кВт/ч - ТЭС, 77,8 млн кВт/ч - ГЭС, 34,5 млн кВт/ч - на солнечных электростанциях), ОАО "Азеришиг" на ветряных электростанциях произведено 39,06 млн кВт/ч (0,24%), на независимых электростанциях - 1 316,64 млн кВт/ч энергии.

За последний год производство электроэнергии в стране увеличилось на 2,6% и составило 16 278,1 млн кВт/ч.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 7 aylıq elektrik enerjisi istehsalının 90%-i "Azərenerji"nin payına düşüb

Экслюзивные новости

Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi