За семь месяцев 90% произведенной электроэнергии пришлось на "Азерэнержи"

В январе-июле этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 14 653,6 млн кВт/ч электроэнергии.

В январе-июле этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 14 653,6 млн кВт/ч электроэнергии.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

По информации, это составляет 90% произведенной электроэнергии по всей стране за 7 месяцев. Кроме того, на принадлежащих акционерному обществу тепловых электростанциях (ТЭС) произведено 13 578 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - 1 075,6 млн кВт/ч энергии.

За отчетный период Государственной энергетической службой Нахчыванской АР произведено 268,8 млн кВт/ч электроэнергии (156,5 млн кВт/ч - ТЭС, 77,8 млн кВт/ч - ГЭС, 34,5 млн кВт/ч - на солнечных электростанциях), ОАО "Азеришиг" на ветряных электростанциях произведено 39,06 млн кВт/ч (0,24%), на независимых электростанциях - 1 316,64 млн кВт/ч энергии.

За последний год производство электроэнергии в стране увеличилось на 2,6% и составило 16 278,1 млн кВт/ч.