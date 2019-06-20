За пять месяцев по BTC прокачано 13,4 млн тонн нефти

За январь-май этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 16 536,2 тыс. тонн нефти, что в сравнении с тем же периодом прошлого года на 2,1% меньше.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81,1% общего объема транспортируемой нефти.

За 5 месяцев по данному трубопроводу прокачано 13 415,2 тыс. тонн нефти, что на 2,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период по BTC прокачано 1 984,6 тыс. тонн (-23,5%) транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном, транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Азербайджанская нефть транспортируется также по трубопроводам Баку-Супса (пропускная способность 7 млн тонн в год) и Баку-Новороссийск.