За последние 5 лет "Азеришыг" сократил технические потери электроэнергии вдвое

В 2015 году, когда было основано ОАО "Азеришыг", технические потери электроэнергии составляли 13,9%. В 2016 году этот показатель снизился до 10%, в 2017 году - до 9,9%, в 2018 году - до 9,8%.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, «Азеришыг» продолжает работу по снижению технических потерь, совершенствованию системы учета, а также обеспечению стабильности в системе электроснабжения.

"В настоящее время проводятся восстановительные работы, деревянные столбы заменяются новыми железобетонными опорами, обновляются счетчики. С 2015 года почти один миллион двести тысяч абонентов были обеспечены новыми счетчиками. К концу года удельный вес технических потерь уменьшится на 0,1-0,2%, а в следующем году мы достигнем снижения на 0,5-0,7%", - сказал Мустафаев.

По словам пресс-секретаря "Азеришыг", ОАО также работает над реконструкцией энергосистемы в селах Азербайджана.

"За последние 4 года в 400 сёлах, а за 8 месяцев текущего года в 65 сёлах (в сетях напряжением в 0,4 кВт) были проведены работы по реконструкции. В целом 350 000 потребителей были обеспечены круглосуточной подачей электроэнергии и стабильным электроснабжением", - сказал он.